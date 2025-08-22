هكذا علقت نوال الزغبي على عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 11:12 مساءً - علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في بيروت قبيل حفلها المرتقب الليلة، في "الفوروم دي بيروت"، على عودة النجمة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق المطرب حسام حبيب؛ مؤكدة أنها لا تريد الحديث عن أي فنان أو فنانة؛ متمنية الشفاء العاجل للفنانة أنغام وعودتها لجمهورها ومحبيها وأهلها سريعًا.

متابعة وتصوير : حسين برجي

أعده للنشر : مي علي نوال الزغبي عن عودة شيرين لحسام: لا أريد التحدث عن أي شخص قالت نوال الزغبي خلال المؤتمر الصحفي: "أنا هنا لأحتفل بألبومي، لا أريد التحدث عن أي فنان أو فنانة، الله يوفقهم ويعطيهم أيام حلوة وصحة، ولكن أريد أن أوجه دعاء للفنانة الكبيرة أنغام؛ بتمنى لها الشفاء العاجل وتقوم بسرعة لأن أولادها وجمهورها بحاجة لها، وهي بحاجة لنفسها". حقيقة عودة شيرين لحسام حبيب في ظل الجدل المتصاعد والأنباء المتداولة في الساعات القليلة الماضية حول عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق الفنان حسام حبيب، أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش، المتحدث الرسمي باسم شيرين ومحاميها الخاص، بيانًا صحفيًا كشف فيه كواليس وتفاصيل دقيقة تتعلق بحالة الفنانة وظروفها الحالية.

وجاء نص البيان الذي أصدره ياسر قنطوش:"ازاء هذه الأحداث والمغالطات الكثيرة وحرصا علي الفنانه من هذا الشخص ، الذي حول حياتها الي حجيم منذ أنا عرفته، وعلي مدار هذه السنوات تحملت الكثير من اجل هذه الانسانه الطيبه الضحيه لهذه الظروف الصعبه الي تمر بيها ، وعلي مدار السنوات والحمد لله تم تحقيق نجاحات كثيرة في كل القضايا وان شاء الله قريبا تحصل علي تعويض كبير وتعود ليها القنوات اليوتيوب ، ولكن في هذه الفتره ، ظهر هذا الشخص مره اخري وفوجئت بمكالمة من الفنانة ، تقولي بالحرف الواحد الحقني ، وتستجد بئا".

أطلعوا على حكاية شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب: من حبه جنة إلى بتمنى أنساك تراكم الأزمات النفسية والصحية دفعته لطلب تدخل رسمي وأضاف البيان قائلاً : "ويعلم الله ان ذلك حدث كثيرا وكنت انزل كثيرا في أوقات متأخره، وكنت انزل فجرا أنا زملاني المحامين في مكتبي لاتخاذ الاجراءات القانونية ، وبعد توسله ، وطيبة قليها تطلب مني التنازل، بل ونزولا علي رغبتها يتم التنازل وأما الأن وهناك مجموعة من القضايا متداولة ضده ، وهو مطلوب بشأنها في النيابة، ولم يمثل إلا الان في التحقيقات، فوجئت امس بمكالمه منها ، وهي تبكي ومنهارة ، وإذ هذا الشخص بجوارها، وسمعت صوته ، حيث كنت خارج القاهرة، وحاولت اكلمها تاني وفوجئت ان تليفًونها مغلق حاولت كثيراً دون جدوي".

وتابع قنطوش في بيانه قائلاً:"وعلي الفور طلبت من ثلاث من زملائي المحاميين في المكتب بالتوجه الي منزلها للاطمئنان، وطلبت بعدم التحرك من المنزل حتي اسمع صوتها، بالفعل تم توجيه الساده الزملاء، وفعلا تم رؤية هذا الشخص في منزلها، وانه مازل موجود هناك، وأنها بحالة غير طبيعية ، وتم من جانبها نهر المحاميين الذي جاءوا للاطمئنان عليها".

وأكمل قنطوش في بيانه:"وإزاء هذا الوضع الذي يزداد سوء كل يوم وإزاء امانتي المنهية، ويعلم الله، انني حاولت معها كثيره لكي تسافر الي خارج البلاد والبعد عن هذا الشخص، ولكن كل مره توعدني بانها سوف تفعل ذلك، رغم ان دوري قاصر علي متابعه كل القضايا الذي تحقق بفضل الله وتعب ومعاونة تم تحقيق نجاحات فيها، ولكن أنا كمحامي محتاج انا اشارك موكلي بما تم في القضايا والحمد الله تم النجاح في معظمه"ا. طلب تدخل وزارة الثقافة ووزارة الصحة فورًا واختتم ياسر قنطوش البيان قائلاً : لذلك وحرصا مني عليها ، وعلي صحتها أطالب وزير الثقافة، حيث انه المسؤول الاول عن الفن والثقافة، والرئيس المباشر لنقابه المهن الموسيقية بسرعه التدخل، ومخاطبة وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية من وزار الصحة لمتابعة حالتها ، وابعادها عن هولاء الأشخاص الذين يهدفون تدميرها صحياً ونفسياً، والقضاء علي هذه الجوهرة الفنية ، اخيرا اتمني التوفيق للفنانة فيما هو قادم، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اخيرا انتهي دوري كمستشار قانوني لها، وأتمني لها التوفيق والنجاح".

يمكنكم متابعة حسام حبيب يكشف عن علاقته بـ شيرين عبد الوهاب: خناقتنا تضحك

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».