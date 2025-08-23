شقيق شيرين عبد الوهاب لمحاميها السابق: أنت السبب فيما تعيشه الآن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 أغسطس 2025 01:02 صباحاً - خرج محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن صمته ليرد على البيان الذي أصدره المستشار ياسر قنطوش ضد شيرين، عقب الأخبار المتداولة عن عودتها لزوجها السابق حسام حبيب، والتي لم يؤكدها رسمياً أي من الطرفين حتى الآن، وإن كان المؤكد والمعلن للجميع هو عودة العلاقات بينهما بعد فترة من النزاعات والقطيعة.

اتهام مباشر بتهريب هاتف لشيرين داخل المستشفى

وكتب محمد عبد الوهاب منشورًا على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك انتقد فيه تصريحات قنطوش، قائلاً:"عندي سؤال للمحامي انت لسه في آخر جلسة كنت بتقول للقاضي إن أخوها دخلها المستشفى عشان يحجر عليها ويستولي على ممتلكاتها وصفحتها والكلمتين دول اللي هما محفظينهملك، مع إنك عارف الحقيقة كويس.. دلوقتي طالع تقول الوضع كارثي وبطلب من وزير الثقافة يدخل.. يعني كان عندي حق أدخلها المستشفى تتعالج وتفوق لنفسها، اللي أنت روحت بنفسك خرجتها منها".

شقيق شيرين عبد الوهاب يرد على ياسر قنطوش عبر حسابه على الفيسبوك

شقيق شيرين عبد الوهاب يرد على ياسر قنطوش عبر حسابه على الفيسبوك



قد تحب قراءة.. حكاية شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب: من حبه جنة إلى بتمنى أنساك

وأضاف شقيق شيرين عبد الوهاب :"وعايز اقول للاستاذ المحامي اللي هو بينادي الدولة والنقابة يدخله ويلحقوها خليني بقي اقولكم الطريقة اللي الأستاذ المحترم خرجها بيها جند بنت ممرضة من المستشفى عشان يهرب لها موبيل عشان تكلمه ويسجل المكالمة قال يعني هي بتستنجد بيه يخرجها وكل ده حصل بيه تحقيق في المستشفى والبنت الممرضة اترفدت يعني أنت السبب في اللي هي فيه دلوقتي.. حسبي الله ونعم الوكيل".

ياسر قنطوش يكشف تفاصيل صادمة

أصدر المستشار ياسر قنطوش، المحامي السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، بياناً مطولاً بعد أنباء عودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، كشف فيه كواليس وتفاصيل دقيقة تتعلق بحالة الفنانة وظروفها الحالية، والأزمات التي مرت بها الفنانة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها عانت كثيراً بسبب شخص – لم يسمّه – تسبب في تحويل حياتها إلى "جحيم".

وجاء نص البيان الذي أصدره ياسر قنطوش:"ازاء هذه الأحداث والمغالطات الكثيرة وحرصا علي الفنانة من هذا الشخص، الذي حول حياتها الي حجيم منذ أنا عرفته، وعلي مدار هذه السنوات تحملت الكثير من أجل هذه الانسانه الطيبه الضحيه لهذه الظروف الصعبة الي تمر بيها، الحمد لله تم تحقيق نجاحات كثيرة في كل القضايا وان شاء الله قريبا تحصل علي تعويض كبير وتعود ليها القنوات على اليوتيوب، ولكن في هذه الفتره، ظهر هذا الشخص مره اخري وفوجئت بمكالمة من الفنانة، تقولي بالحرف الواحد الحقني، وتستجد بئا" .

تراكم الأزمات النفسية والصحية دفعه لطلب تدخل رسمي

وأضاف البيان قائلاً : "ويعلم الله ان ذلك حدث كثيرا وكنت أنزل في أوقات متأخره، وكنت أنزل فجراً أنا زملاني المحامين في مكتبي لاتخاذ الاجراءات القانونية، وبعد توسله، وطيبة قلبها تطلب مني التنازل، بل ونزولا علي رغبتها يتم التنازل وأما الأن وهناك مجموعة من القضايا متداولة ضده، وهو مطلوب بشأنها في النيابة، ولم يمثل إلا الآن في التحقيقات، فوجئت أمس بمكالمة منها، وهي تبكي ومنهارة، وإذ هذا الشخص بجوارها، وسمعت صوته".

ابويا وصديقي المستشار ياسر قنطوش pic.twitter.com/n3N1jHJ3CE — Sherine Abdel-Wahab (@Sherinthesinger) September 3, 2024

— Sherine Abdel-Wahab (@Sherinthesinger)



إقرئي أيضاً..حسام حبيب يكشف عن علاقته بـ شيرين عبد الوهاب: خناقتنا تضحك

وتابع قنطوش في بيانه قائلاً:" كنت خارج القاهرة، وحاولت أكلمها تاني وفوجئت ان تليفونها مغلق حاولت كثيراً دون جدوي، وعلي الفور طلبت من ثلاث من زملائي المحاميين في المكتب بالتوجه الي منزلها للاطمئنان، وطلبت بعدم التحرك من المنزل حتي اسمع صوتها، بالفعل تم توجيه الساده الزملاء، وفعلا تم رؤية هذا الشخص في منزلها، وانه مازل موجود هناك، وأنها بحالة غير طبيعية، وتم من جانبها نهر المحاميين الذي جاءوا للاطمئنان عليها".

شيرين في حالة غير طبيعية

واكمل قنطوش في بيانه:"وإزاء هذا الوضع الذي يزداد سوء كل يوم وإزاء امانتي المنهية، ويعلم الله، انني حاولت معها كثيره لكي تسافر الي خارج البلاد والبعد عن هذا الشخص، ولكن كل مره توعدني بانها سوف تفعل ذلك، رغم ان دوري قاصر علي متابعه كل القضايا الذي تحقق بفضل الله وتعب ومعاونة تم تحقيق نجاحات فيها، ولكن أنا كمحامي محتاج انا اشارك موكلي بما تم في القضايا والحمد الله تم النجاح في معظمها.

طلب تدخل وزارة الثقافة ووزارة الصحة فوراً

وفي ختام بيانه، ناشد قنطوش الدولة للتدخل العاجل قائلاً:"أطالب وزير الثقافة بصفته المسؤول الأول عن الفن والثقافة، والرئيس المباشر لنقابة المهن الموسيقية، بالتدخل الفوري، والتواصل مع وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية لمتابعة حالتها، وحمايتها من الأشخاص الذين يهدفون إلى تدميرها صحياً ونفسياً، والقضاء على هذه الجوهرة الفنية".



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».