عمرو يوسف يتحدث عن أهمية دور هشام ماجد في درويش .. هذا ما قاله!

عمرو يوسف عن هشام ماجد: دوره مؤثر جدًا في الفيلم

View this post on Instagram A post shared by تفاعلكم (@tafa3olcom)

ضيوف شرف "درويش" .. حالة مميزة وإضافة مؤثرة

قصة وأبطال فيلم "درويش"

View this post on Instagram A post shared by VOX Studios (@voxstudiosmena)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 11:12 مساءً - تحدث الفنانعن أهمية الدور الشرفي الذي قدمه النجمخلال فيلمه "درويش"، والذي بدأ عرضه خلال الأسبوع الماضي في دور العرض المصرية؛ مؤكدًا أن دوره مؤثر جدًا في الأحداث.قالخلال استضافته في برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية"؛ مع أبطال العمل دينا الشربيني وتارا عماد والمخرج وليد الحلفاوي، عن أهمية الدور الشرفي الذي قدمه النجمخلال العمل؛ موكدًا على تأثيره الكبير في الأحداث، كاشفًا عن مفاجأة عن هذا الدور.مشيرًا أن قصة الفيلم والأحداث بعيدة تمامًا عن السياسة وهذا مقصود، ويضم عدد من الأفكار الإنسانية البعيدة عن السياسة؛ وهي وجود شخص وُضع في مواقف معينة وظروف ما جعلت منه بطلًا؛ لتمر السنوات ويسجل اسمه في سطور التاريخ.وتابع: "مش عايز أحرق أحداث الفيلم، بس كل اللي أستطيع قوله أن بطل الفيلم والقصة الحقيقي في هذا الوقت هو الشخص الذي أدى دوره هشام ماجد"؛ لتمازحه دينا الشربيني وتارا عماد قائلة :"أنت كدا بتحرق الفيلم".وقد أكدأن الفيلم ممتع لكل العائلة ورسائله بسيطة، ويمكن أن يشاهده الطفل ويستمتع به بالإضافة إلى البالغين.وقد ضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف أبرزهم النجمة؛ والذي مثل ظهورها حالة جميلة داخل العمل؛ حيث لعبت دور "الراوي" طول الأحداث؛ وبصوتها المميز يدخل المشاهد داخل المغامرة وأجواء الفيلم الممتعة من أول لحظة.وكذلكالذي ظهر بمشهدين فقط، ولكن ظهوره كان نقطة تحول رئيسية في حبكة الفيلم بأكمله، وأحمد خالد صالح الذي كان ظهوره لطيفًا ومميزًا جداً داخل الأحداث؛ وأيضًا محمد شاهين الذي على الرغم أنه على الورق هو ضيف شرف أو ظهور خاص لكن بموهبته الجبارة وكاريزمته وطلته وشطارته التي لا مثيل لها؛ ستجد أنه بطل في الفيلم وليس مجرد ضيف علي الأبطال الرئيسيين.تدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات و لكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة. وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى."درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وإنتاج مشترك بين "ڨوكس ستوديوز"، و"ون تو ون"، و"فيلم كلينك"، و"فيلم سكوير" وبطولة نخبة من النجوم منهم: عمرو يوسف،، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب وظهور خاص للنجم محمد شاهين. ومن المقرر طرح الفيلم "درويش" في جميع أنحاء الوطن العربي اعتبارًا من 28 اغسطس الجاري.يمكنكم متابعة عمرو يوسف يتصدر شباك التذاكر بفيلم درويش.. ماذا حقق في اليوم الأول؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»