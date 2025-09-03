إجازة “بينك” تتحوّل للقلق بعد الكشف عن حالتها الصّحّيّة

أفصحت المغنّية الأميركيّة “بينك” البالغة من العمر خمسة وأربعين عامًا، عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ عن تعرّضها لمشكلة صحّيّة بسبب عدوى الإشريكيّة القولونيّة (E.coli)، وهي بكتيريا معويّة قد تسبب مشكلات تتراوح بين اضطرابات هضميّة خفيفة إلى مضاعفات أكثر خطورة. ونشرت الفنّانة صورة لها على إنستغرام وهي جالسة على الأريكة، بملابس مريحة، مع خطّ وريديّ متّصل بذراعها.

وفي الرّسالة المرافقة للصّورة، أوضحت المغنّية كيف أفسدت العدوى إجازتها الّتي طال انتظارها، مؤكّدة أنّها تتلقّى الفيتامينات عن طريق الوريد للتّعافي بأفضل طريقة ممكنة، كما طمأنت جمهورها بأنّ حالتها الصّحّيّة ليست خطيرة.

عادةً ما تُصيب العدوى بالبكتيريا عن طريق الأطعمة الملوّثة، خصوصًا اللحوم غير المطهيّة جيّدًا، أو الخضروات غير المغسولة، أو المياه غير المعالجة. وفي معظم الحالات تسبّب الإسهال وآلام البطن والحمّى، لكن في بعض الحالات قد تؤدّي إلى مضاعفات إذا لم تُعالج في الوقت المناسب. ومع ذلك، تعاملت “بينك” مع الموقف بروح الدّعابة، إذ قارنت بين خطّ الوريد وكأس من النّبيذ الأحمر في منشورها.

ليست هذه المرّة الأولى الّتي تواجه فيها المغنّية مشاكل صحّيّة، فقد كانت دائمًا إيجابيّة ومنفتحة بشأن معاناتها. في الواقع، اضطرّت الفنّانة سابقًا إلى إيقاف جولة ألبومها ‘Trustfall’ في ٢٠٢٤، إذ قالت وقتها:

“أفعل كلّ ما بوسعي لأقدّم عروضًا لكم كلّ ليلة، لكن بعد استشارة طبيبي واستنفاد كلّ الخيارات المتاحة، تمّ إعلامي بأنّني لا أستطيع الاستمرار في عرض الغدّ.”

أمّا هذه المرّة، فهي مجرّد حالة تسمّم غذائيّ دون أيّة خطورة كبيرة.