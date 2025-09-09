مريم عامر منيب تنعى خطيبها الراحل عمرو ستين بكلمات مؤثرة

أول تعليق من مريم عامر منيب بعد وفاة خطيبها

مريم عامر منيب تنعي خطيبها عمرو ستين- الصورة عبر خاصية الستوري لحسابها بإنستغرام

منة القيعي تكشف عن آخر محادثة مع الراحل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 10:03 مساءً - تلقى الوسط الفني، وتحديداً الغنائي، صدمةً برحيل المطرب الشاب، في مفاجأة أعلنها الفنان محمود العسيلي عبر حسابه على الـ"فيسبوك"، حيث كتب: "انتقل إلى رحمة الله أخي وصديقي عمرو ستين، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون". ومن المقرر تشييع جنازة الراحل غداً الأربعاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.ما لا يعرفه الكثيرون أن المطرب الراحلهو خطيب المطربة، التي تعيش حالة من الصدمة، حيث نعته من خلال منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله، حبيبي وكل حاجة في حياتي، خطيبي عمرو ممدوح ستين". وأعلنت عن تفاصيل صلاة الجنازة وموعد تشييع الجثمان كما أرفقت دعاء للراحل.قد تحبين قراءة.. بالفيديو والصور: مريم عامر منيب تحتفل بخطوبتها ووالدها الراحل "حاضر بصوته"وحرص عدد كبير من أصدقاء الفنان الراحل على نعيه، بينهم الشاعرةالتي كتبت على "فيسبوك" كلمات مؤثرة عن دعمه ومساندته لها خلال أزماتها الصحية، قائلة: "لا إله إلا الله يا عمرو.. من يوم ما كتبت إني تعبت هنا وكان بيبعتلي يقولي إنه هو كمان تعبان، ويبعتلي تحاليل وتفاصيل يمكن تساعدني، وكان عمال يقولي أول ما اتحسن هقعد معاكي وأقولك عملت إيه عشان تعمليه".وأضافت: "كل ما كان بيوصل لحاجة جديدة كان بيبعتلي، بعدين بطل يبعت، وأنا قولت اتشغل خليه براحته... مالحقتش أقابله ولا أفهم... لا حول ولا قوة إلا بالله، فيما كما عبّر الفنان شيكو عن حزنه لوفاة صديقه عمرو ستين قائلاً: "توفي إلى رحمة الله صديقي عمرو ستين.. الله يرحمك يا عمرو".

ألبوم وحيد في مشوار عمر ستين الغنائي

ألبوم وحيد في مشوار عمر ستين الغنائي

يُذكر أن المطرب الراحلأطلق خلال مسيرته ألبومًا غنائيًا واحدًا بعنوان "مسافر" عام 2012، وتضمن 10 أغنيات هي: "ولا نسيتها" كلمات أحمد حسني وألحان تامر علي، و"متعمليش حسابك" كلمات عبير الرزاز وألحان تامر علي، و"كدب إحساسك" كلمات محمد حامد وألحان تامر علي، و"حد عارف" كلمات محمد عاطف وألحان رامي جمال، و"بأي شكل" كلمات جمال الخولي وألحان تامر علي.إضافة إلى أغنيات "أجمل حاجة" كلمات رمضان محمد وألحان محمد يحيى و"بقى فى كدة يعني" كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى و"مبخافش ليه" كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيى و"مسافر" كلمات وألحان مدحت الفار و"بكرة معاك" كلمات محمد رفاعي وألحان تامر علي، والتوزيع الموسيقي لكل أغنيات الألبوم للموزع الموسيقي تميم، وهندسة الصوت للمهندس محمد صقر.وكشف الراحلفي تصريحات سابقة وقت إصدار الألبوم عن لقب "ستين" الذي اختاره لنفسه، والذي كان مثار تساؤل الجميع بمجرد عرض أول كليباته "أجمل حاجة" حيث قال: "ستين" ليس لقبًا فنيًا كما اعتقد البعض، وإنما هو اسم عائلتي الحقيقي، فاسمي ينتهي بلقب "ستين" لذلك لم اختاره ليكون اسمًا فنيًا لي".