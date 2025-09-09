داليدا خليل تتألق بإطلالة ساحرة في حفل زفافها

إطلالة جذابة لـ داليدا خليل بحفل زفافها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 10:03 مساءً - احتفلت النجمة اللبنانيةبحفل زفافها علىفي أجواء عائلية حميمة في لبنان، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الساحرة التي جمعت بين الأناقة والجمال.وشاركت داليدا خليل عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا من الحفل، علّقت عليها بكلمات رومانسية مؤثرة جاءت كالتالي: "أقولها بقلبي وعقلي: نعم للرب، نعم للحب، نعم للعائلة".وجاءت إطلالة العروس بفستان زفاف طويل باللون الأبيض، بتصميم منفوش من الأسفل وتوب من الدانتيل المتناسق الذي أضاف لمسة من الرقي والجاذبية. وقد برز الدانتيل كمادة أساسية في إطلالتها، مما يؤكد كونه خياراً مثالياً لفساتين الزفاف، بفضل قدرته على منح مظهر ساحر.على الصعيد الجمالي، اعتمدت داليدا مكياجاً قوياً ركّز على عينيها بشكل لافت، ونسّقت مع إطلالتها مجموعة من المجوهرات الماسية تتكون من كوليه وحلق وخاتم وأسورة، بالإضافة إلى طرحة زفاف طويلة باللون الأبيض أكملت بها الإطلالة المتكاملة.

داليدا خليل في سطور

تتميز الفنانةبأنها تتمتع بالعديد من المواهب، من التمثيل إلى الغناء والفن الاستعراضي. وهي منذ انطلاقها بـ التمثيل، حققت بروزاً وانتشاراً ونجومية لاسيما بأدوارها في العديد من المسلسلات لاسيما "حلوة وكذابة" و"حبيب ميرا" ولاحقاً "أمير الليل" والكثير من الأعمال الأخرى التي شكّلت داليدا من خلالها مسيرتها الفنية وخطاً فنياً مستقلاً خاصاً بها لا يشبه سواها. وهي تبرع في الأدوار الكوميدية والترجيدية على حد سواء.يذكر أن آخر أعمالفي التمثيل تشمل مسلسلات حديثة مثل "تحت الأرض" و "شامبليون"، بالإضافة إلى فيلم "دراكو رع" في مصر، كما صدرت لها مؤخراً أغنية "عيب عليك" من كلمات أريج ضو وألحان أيمن قميحة وتوزيع موسيقي وميكس وماستر مارك عبد النور. فيما تولى إخراج الكليب سيرج مجدلاني وأندي خولي.