كيف احتفلت مي البلوشي بيوم ميلادها؟.. وما أبرز الأعمال التي قدمتها في مسيرتها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 05:10 مساءً - تحتفل الفنانة مي البلوشي بيوم ميلادها الذي يوافق اليوم 14 من سبتمبر، وشاركت متابعيها عبر الإنستغرام احتفالها بهذا اليوم، وكتبت كلمات بسيطة عبرت من خلالها برضاها وتفاؤلها والدروس التي استفادتها خلال عمرها.

ونشرت صورة لها وعلقت وكتبت: "عام مضى من عمري حاملاً معه دروساً وتجارب، وعام جديد أستقبله بقلب ممتن وروح متفائلة، أستقبله بابتسامة وأمل كبير، مؤمنة أن القادم أجمل، وأن ربي كاتب لي أياماً تشرح الصدر، وتتحقق فيها كل أمنياتي".

واختتمت مي وكتبت: "اللهم اجعلها بداية خير وسعادة وراحة بال ما تنتهي، ورضى من عندك يا أرحم الراحمين".

مي البلوشي في سطور

أبرز أعمالها الفنية خلال مسيرتها

ظهرت بالعديد من الأعمال سواء المسلسلات أو المسرحيات بالكويت مع شقيقتيها مرام البلوشي وهند البلوشي، كما عملت مع ابنتها سعاد، التي اعتزلت الفن قبل فترةٍ قريبةٍ، وابنتها الفنانة شيماء سليمان.تألَّقت مي البلوشي خلال مسيرتها الفنية، على مدى 24 عاماً، في كثيرٍ من الأعمال بالتلفزيون والمسرح والإذاعة، وقدَّمت فيها عديداً من الأدوار الناجحة والمؤثرة، ومن أبرز أعمالها التي قدمتها مسلسل "دموع شارع"، برنامج "قرقيعان"، مسلسل "الحريم"، "زحف العقارب"، مسرحية "صرخة الرعب"، مسلسل "مال وأحلام"، الجزء الثاني من برنامج "قرقيعان"، ومسرحية "ما باقي إلا الزولية".

كما أطلَّت في مسلسل "نقطة تحول"، و"زينة الحياة"، "بقايا ليل"، و"البوية"، كما ظهرت في مسرحية "عالم الآي تي"، الجزء الثالث من برنامج "قرقيعان"، وقدَّمت برنامج "شبابيك"، مسرحية "زوج سعادة الوزيرة"، و"أصداء واسعة"، وشاركت في بالمسلسل الكرتوني "بوقتادة وبونبيل"، ومسرحية "حاميها حراميها"، ومسلسل "تاكسي تحت الطلب"، و"في البيوت أسرار"، و"هذا ولدنا".ومسرحية "خاربة خاربة"، ومسلسل "شريكة"، وقدَّمت الجزء الثاني من برنامج "طول بالك"، و"وسع صدرك"، و"عيني عينك"، ومسرحية "شارع الحب".

وقدَّمت برنامج "فواح"، كما تميَّزت بمسلسل "نور في سماء صافية"، و"أنين"، و"البيت المسكون"، والجزء الثالث من برنامج "عيني عينك"، ومسرحية "بيت أبونا"، و"برلماني حكومي" التي عُرضت على التلفزيون، ومثَّلت في مسرحية "فارس الغابة"، وقدَّمت برنامج "كل يوم سالفة"، والجزء الثاني من "إسعاف"، والجزء الرابع من برنامج "عيني عينك"، بينما شاركت في مسرحية "مثلث برمودا"، ومسلسل "غريب الدار"، و"حلفت عمري"، و"لو باقي ليلة"، وقدَّمت الجزء الخامس "من عيني عينك".

وأبدعت مي في مسرحية "عائلة فن رن"، و"الطار المقلوب"، وقدَّمت برنامج "القمندة"، و"كاش مو بلاش"، وأدَّت دوراً مميزاً في مسلسل "سوق الحريم"، وأكملت بتقديم مسلسلات أخرى ومنها مسلسل "للحب كلمة"، و"بسمة منال"، و"سقف واحد"، و"العافور"، ومسرحية "قصة بنية"، و"مدينة المرجان"، و"الطمبور"، ومسلسل "لك يوم"، و"المسافات"، و"المحتالة"، و"شد بلد"، "اليوم الأسود"، و"كان في كل زمان"، و"آخر المطاف"، و"سامحني خطيت"، "محمد علي رود"، وأبهرت الجميع في مسلسل "كف ودفوف"، و"سرك الخافي"، وشاركت في مسرحية "321 أكشن"، ومسلسل "بيبي"، و"محمد علي رود2". ومسلسل القفص، و"كذبة إبريل"، وعرضت مسرحية "321 أكشن".

https://www.instagram.com/p/DOjn0lFim6F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOjn0lFim6F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOjn0lFim6F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

آخر أعمال قدمتها مي البلوشي

وكان آخر عمل قدمته الفنانةمن خلال المسرح هي مسرحية "ساحرة الشمال" من إﺧﺮاﺝ وتأليف عبد العزيز المسلم، ومن بطولة: الفنان عبد العزيز المسلم، باسمة حمادة، فتات سلطان، حسن إبراهيم، مي البلوشي، عبد الله المسلم، أحمد التمار، علي العلي، شيماء قنبر، إيمان قنبر، طارق الحارثي، علي القريشي، سعيد السعدون بالإضافة إلى آخرين.

وتمتاز الفنانة الكويتية مي البلوشي باختيار أدوارها بدقة، ومثَّلت مع عمالقة الفن في الكويت، وتركت أعمالها بصمةً لا تُنسى لدى المشاهد الكويتي والخليجي.

View this post on Instagram A post shared by Mai Jassim Albloushi (@maiooon_albloushi)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن