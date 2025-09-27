ماغي بو غصن تحتفل بيوم ميلاد ابنها بلقطات عائلية دافئة وعبارات مؤثرة: سندي بالحياة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 01:07 صباحاً - احتفلت الفنانة ماغي بو غصن بيوم ميلاد نجلها ريان سنان حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام مجموعة لقطات لهما بأجواء عائلية دافئة. وقد أظهرت اللقطات الحنونة التي جمعتهما عناقًا جميلًا متبادلًا بمحبة وسعادة بين الأم والابن. ويصادف حلول يوم ميلاد ريان بعد أيام قليلة من يوم ميلاد والدته الفنانة ماغي بو غصن، وهما مولودان في الشهر نفسه، سبتمبر.

ماغي بو غصن لابنها: ينعاد عليك بكل شي بيشبه قلبك



بدت الفنانة ماغي بو غصن بغاية السعادة في اللقطات العفوية التي نشرتها وهي تحتضن وتقبّل ابنها ريان الذي بدا شابًا وسيمًا، ووصفته بأنه سندها بالحياة. وعلقت ماغي بو غصن على الصور والفيديو بكلمات مؤثرة عبّرت من خلالها عن حبها اللامتناهي لابنها، متمنية له دوام الصحة والسعادة والنجاح قائلة:" كل سنة عيدك فرصة جديدة مليانة حياة. إبني وحبيبي وسندي بالحياة. ينعاد عليك بكل شي بيشبه قلبك وأحلامك.. والله يعطيك الصحة والسعادة والنجاح.. بحبك لتخلص الدني يا أغلى ريانو". فور نشرها الصور والتعليق، انهالت التعليقات المهنئة من متابعي ومحبي ماغي وزملائها الفنانين بتوجيه المعايدات لريان بيوم ميلاده متمنين له الصحة والنجاح والسعادة، ومنهم الفنان ظافر العابدين الذي وضع قلوبًا حمراء. فيما كتبت الفنانة شكران مرتجى "الله يخليلك ياهم ويخليكي إلهم إنتي والأستاذ جمال". فيما علق الإعلامي محمد قيس "كل الحب"، أما الفنانة تقلا شمعون فكتبت "العمر كلو الله يخليلك اياه" وغيرها الكثير من التعليقات الأخرى.

View this post on Instagram A post shared by MAGUY | ماغي (@maguyboughosn)

ماغي بو غصن تحتفل أيضًا بيوم ميلادها في شهر سبتمبر

وتحتفل الفنانة ماغي بو غصن في شهر سبتمبر أيضًا بيوم ميلادها. إذ احتفلت منذ بضعة أيام بيوم ميلادها حيث فاجأتها ابنتها يارا بإقامة الحفل في حديقة منزلهم من دون علمها حيث دعت يارا عددًا من أفراد العائلة والأصدقاء بحضور نادر لوالدي ماغي بو غصن وزوجها المنتج جمال سنان وولديها ريان ويارا والكاتبة نادين جابر بالإضافة لتحضير يارا قالب الحلوى وكل الأجواء المرافقة للحفل. وقد تأثرت ماغي بو غصن بالمفاجأة وعبّرت عن سعادتها بها شاكرة ابنتها يارا ونشرت ماغي فيديو من الحفل عبر حسابها على إنستغرام وثّقت من خلاله أجواء يوم ميلادها قائلة: "يارا. ابنتي الجميلة صنعت كل شيء الليلة! أحبك يا ملاكي شكرًا لكم جميعًا على مشاركتكم هذه الليلة. كانت مفاجأة رائعة. أحبكم جميعًا جمال، ريان، عائلتي وأصدقائي".

ماغي بو غصن في حفل الموريكس دور

وجاء أحدث ظهور للفنانة ماغي بو غصن من خلال حضورها وزوجها المنتج جمال سنان مؤخرًا حفل الموريكس دور بدورته الـ 25 حيث توّج سنان بجائزة موريكس المسلسل اللبناني "بالدم" للمنتج جمال سنان Eagle Films. وكان للمسلسل حصة الأسد بالفوز حيث حصد ثماني جوائز في الحفل. وكان لافتًا دعوة مقدم الحفل وسام حنا أبطال مسلسل "بالدم" وكاتبته ومخرجه ومنتجه إلى المسرح للاحتفال بنجاح العمل والتقاط صورة تذكارية معًا.

ماغي بو غصن.. جود في رمضان 2026

ومؤخرًا شوّقت الفنانة ماغي بو غصن جمهورها من خلال منشور عبر حسابها على إكس ضمّنته عبارة "جود قادمة رمضان 2026" وهي اسم الشخصية التي ستطلّ بها في موسم دراما رمضان 2026، من دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل حول المسلسل، باستثناء المعلومات التي رشحت سابقًا أن المسلسل هو من كتابة السوريين فادي حسين وشادي كيوان، ومن إخراج فيليب أسمر. وسيعلن قريبًا عن أسماء المشاركين بالعمل الذي هو من إنتاج شركة "إيغل فيلمز" ومن المتوقع ككل عام أن يحتل مسلسل الفنانة ماغي بو غصن مرتبة مهمة بالإنتاجات في موسم رمضان.

