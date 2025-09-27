كزوجته شيماء سيف .. المنتج محمد كارتر يخسر نصف وزنه وهكذا ظهر!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 01:07 صباحاً - فاجأ المنتج محمد كارتر زوج النجمة شيماء سيف كل متابعيه بخسارته أكثر من نصف وزنه، وبدا بإطلالة رشيقة مثل زوجته تمامًا، وذلك من خلال مشاركة صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
أطلعوا على زوج شيماء سيف يحتفل بيوم ميلادها: كل سنة وأنت في ضهري
وقد جاءت هذه الأنباء بعد ظهورهما خلال حفل الزفاف كل منهما منفردًا، إذ جلست بمفردها بعيدًا عن طاولته طوال الحفل، كما لم يلتقطا كعادتهما أي صور معًا خلال الحفل.
في حين لم يعلق أي من الثنائي على الأمر سواء بالنفي أو الإيجاب، بل ومازال الثنائي يحتفظ بصورهما معًا عبر صفحاتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
أكدت شيماء سيف أنها تشجعت على هذه الخطوة بعد تجربة الفنانة مي كساب، وكشفت أنها هربت في أول موعد مع الطبيب من أجل التحضيرات لعملية التكميم، فقالت: "أول زيارة للدكتور رُحت لوحدي، وكان المفروض يستقبلني على طول، لكن اتأخر ثانية، وفي الثانية دي أخدت بعضي ونزلت ركبت العربية وكلمت كارتر وأنا بعيط".
وعن أصعب اللحظات في هذه التجربة، قالت: "مكنتش موجوعة بعد العملية لكن خروج السكر من الجسم كان عذاب، وكان لازم أعيش لمدة أسبوع على محاليل وبعد يومين أشرب عصير".
قد يعجبكم هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر للمرة الثانية!
محمد كارتر يخسر نصف وزنهنشر المنتج محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف من خلال حسابه الشخصي على "إنستغرام"؛ صورة مجمعة بنصفين، ظهر في إحداها بوزن زائد بجانب صورة أخرى بعد انخفاض وزنه بشكل ملحوظ ورشاقة جسده، وعلق على الصورة ممازحًا جمهوره ومتابعيه قائلًا : " الحج محمد ع اليمين وابنه كارتر ع الشمال ..الحمد لله اللذي عافاني".
تفاعل الجمهور مع منشور كارتروقد لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا معه من قبل متابعيه، الذين حرصوا على تشجيعه على هذه الخطوة؛ قائلين: "انت عملت العمليه زي شيمو، ماشاء الله الله اكبر قولي عملت ايه بجد نفسي اخس ماشاء الله عليك"، وغيرها من التعليقات، وقد جاء ذلك بالتزامن مع خسارة زوجته شيماء لوزنها بعد عملية تكميم المعدة.
حقيقة انفصال محمد كارتر عن زوجته شيماء سيفوكان أحدث ظهور للمنتج محمد كارتر مساء أمس الخميس الموافق 25 سبتمبر خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، حيث أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ترددت أنباء عن انفصاله عن زوجته الفنانة شيماء سيف للمرة الثانية؛ وذلك بعد عودتهما قبل 6 أشهر فقط.
شيماء سيف وخسارة الوزنفي السياق ذاته؛ كانت الفنانة زوجته النجمة شيماء سيف قد روت في لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"؛ أنها اتخذت قرار عملية تكميم المعدة حتى تستطيع الحركة؛ بعدما عانت من ألم شديد في الركبة، ونصحها الطبيب بإجراء عملية تغيير مفصل أو إنقاص الوزن، فكان الخيار الثاني هو قرارها.
