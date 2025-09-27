هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر للمرة الثانية!

حقيقة انفصال شيماء سيف عن زوجها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 01:07 صباحاً - تصدر اسم الفنانةوزوجها المنتجترند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث "غوغل"؛ وذلك بعد تردد شائعات بانفصالهما للمرة الثانية، جاء هذا بعد ظهور كل منهما منفردًا أثناء حضورهما حفل زفاف نجل النجمأثار الثنائي النجمةوزوجها المنتججدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ترددت أنباء عن انفصالهما للمرة الثانية؛ وذلك بعد عودتهما قبل 6 أشهر فقط، وجاءت هذه الأنباء بعد ظهورهما خلال حفل زفاف نجل الفنانوالذي أُقيم مساء أمس الخميس 25 سبتمبر؛ فقد ظهر كل منهما منفردًا إذ جلست بمفردها بعيدًا عن طاولته طوال الحفل، كما لم يلتقطا كعادتهما أي صور معًا خلال الحفل.في حين لم يعلق أي من الثنائي على الأمر سواء بالنفي أو الإيجاب، بل ومازال الثنائي يحتفظ بصورهما معًا عبر صفحاتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.يذكر أن تردد خلال الأشهر الماضية أخبار تشير إلى وجود خلاف يجمعها بزوجها المنتجهذا الأمر دفعللرد على كل هذه الأقاويل، مؤكدة بأن ما تم تدواله غير صحيح وأن علاقتها بزوجها جيدة، وذلك من خلال رسالة رومانسية وجهتها لزوجها عبر خاصية "ستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، وجاءت مضمونها في سياق رومانسي: "حبيبي ربنا يخليهولي يارب".وجاءت هذه الأخبار بعد عودتهما قبل 6 أشهر فقط؛ حيث أعلنت وقتهاتحديدًا في شهر فبراير الماضي، انفصالها عن زوجهابمنشور عبر خاصية " الستوري" بحسابها الشخصي على " إنستغرام" قائلة : " قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بينى وبين زوجى، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتى وإنى مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".ولكن سرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها عقب إعلان زوجها عودتهما مجدداً في شهر مارس الماضي أي بعد شهر واحد على إنفصالهما، من خلال منشور له عبر حسابه على "إنستغرام" معلقاً: "اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا.. حببتي رجعت لحضني".أطلعوا على إطلالات متنوعة لـ شيماء سيف تظهر رشاقتها وتخطف الأنظار .. فقدت الكثير من وزنهاوبعد إعلان المنتجعن عودته لزوجته الفنانة، عبّر عدد كبير من النجوم عن فرحتهم بهذه العودة، وكان أبرزهم النجمة، والتي عبّرت عن سعادتها من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام"، وعلقت على الصلح قائلة : "حبايب قلبي ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم ويسعدكم ويبعد عنكم كل الشر .. بحبكوا أوي".لتقومبإعادة نشر "ستوري" يسرا من خلال حسابها موضحة أنها السبب في هذا الصلح، وقالت شيماء : "انتي السبب بعد ربنا في رجعونا ربنا يخليكي ليا يا قلبي وياحظ مين فحياته قلب زي قلبك .. بحبك قد العالم".ومؤخرًا أصبحت العلاقة بينوزوجها المنتجحديث الصحافة في الآونة الأخيرة، مع تكرار أنباء وشائعات إنفصالهما أكثر من مرة، وحدث ذلك للمرة الأولى عام 2021، وتحديداً عندما ألغت شيماء متابعة كارتر وحذفت صورهما من السوشيال ميديا، وألمحت بانفصالهما من خلال منشور كتبت فيه: "كل شيء نصيب"، وسط تكهنات وقتها بأن الانفصال قد حدث، خاصة أن شيماء التزمت الصمت في هذا الوقت.خرجبعد أيام من منشور شيماء سيف، ونشر رسالة حب لزوجته على "إنستغرام"، حيث كتب وقتها: "من بعد ما عرفتك عمري في حياتي ما تخيلت حياتي من غيرك، أنتِ النفس اللي خارج وداخل مني، أنتِ الضحكة اللي بضحكها، أنتِ القلب اللي بعشقه، الناس كلها بتتعامل على إنك مراتي وهما مايعرفوش إنك بنتي، أيوه والله بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا في الدنيا دي".وأكمل : "بدعي لربنا في سري بأنه يخليكي ليا عمر وحب وقرب ميعرفش البعد ابدا".تكررت شائعةعنالعام الماضي، ولكن خرج كارتر سريعاً ونفى الأمر بمنشور قاسٍ وساخر ضد مروجي الشائعات، حيث كتب على حسابه بفيسبوك: "حصرياً وقع الطلاق وعنف جسدي ومعنوي ولفظي الكلام ده ممكن يكون عند أمك مش عندنا وناقص تحلفوا إنه حصل لا وخيانة وجواز عرفي ولا في الأفلام!".وأضاف كارتر: "بتجيبوا الهري ده منين؟ وهو أي كلام علشان تكسبوا ريتش ولا مدفوعلكوا علشان تروجوا لكلام مالوش أي أساس؟ عاوزين إيه؟ طيب ما كل مرة بيبان إنكم كذابين وشكلكم وحش. آه معلش ما أنتم وشكم مكشوف ومايفرقش معاكم الفضايح".قد يعجبكم بخفة دمها المعتادة.. شيماء سيف تكشف سراً عن يسرا وحمدي المرغنيصدمة الجمهور والمتابعين من خبر انفصالجاءت بعد 3 أشهر فقط من كشف كارتر عن السر الذي أخفاه الثنائي حول سبب عدم إنجابهما حتى الآن، حيث أكد أن المشكلة لديه هو، وأن شيماء لا تعاني من أي شيء يعيقها عن الإنجاب، ليتوقع الكثيرون أن ما قاله كارتر يزيد من عمق وقوة علاقتهما مع استبعاد فكرة انفصالهما تماماً، ولكن حدث العكس، وتم الانفصال بعد 3 أشهر فقط من كشف السر".محمد كارتر كان قد كتبت في منشور على فيسبوك خلال شهر نوفمبر الماضي: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها انتي لو خسيتي هاتخلفي ودلوقتي لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقولها أيوه كده خسيتي يعني هاتخلفي، وهي عمرها ما فكرت ترد وبتقول إن شاء الله وحتى الناس اللي أنا أعرفهم بيقولولي كده ومحدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة ومعندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي".وتابع محمد كارتر:" ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جداً بس النصيب والقدر خلاها تتجوزني أنا ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب وهي علشان عارفة ربنا كويس قالتلي إن كل شيء بميعاد وإحنا لسه ميعادنا مجاش وهايجي إن شاء الله .. دعواتكم".وبدأت علاقةمن خلال مشاركتهما معاً في برنامج "نفسنة"، حيث كانت شيماء ضمن مذيعات البرنامج، وكارتر كان المنتج الفني للبرنامج، وقالتخلال حلولها ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والنجمةإن علاقتهما بدأت كالتالي: "بما أن كارتر مدير إنتاج البرنامج، فكنت لما بطلب أكل كان بيقول للمسؤولين عن الأكل يجيبولي كل اللي نفسي فيه زي الحواوشي والممبار، وفي مرة أنا جبتله صينية مكرونة بشاميل".وكشف كارتر أنه أثناء البرنامج لم تكن هناك مشاعر بينهما، ولكن بعد ذلك بدأت العلاقة تتطور بينهما، لحين أن تقابلا في مسرحية "أهلاً رمضان" مع الفنان محمد رمضان، "وبدأت قصة حب بيننا، وذهبت لمنزلها وطلبت يدها من دون أن تعلم"، مضيفاً: "اتفقت مع الفنان محمد رمضان أنني سأخطب الفنانة شيماء سيف وسنعلن خطوبتنا فور انتهاء العرض بعد التحية، ورحّب محمد رمضان جداً بذلك، وبالفعل قمت بتلبيسها الدبل على المسرح".يذكر أن نافست الفنانةخلال موسم دراما، بمسلسل "إش إش" الذي دارت أحداثه حول شروق "إش إش" التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصةً رغماً عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي؛ لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتداداً لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة، وتدخل في صراعات ما بين الانتقام وحبها لـ رجب الجريتلي.مسلسل "إش إش" من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، إنتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله. إلى جانب عددٍ من ضيوف الشرف، مثل: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، أحمد زاهر. المسلسل من تأليف وإخراجيمكنكم قراءة شيماء سيف: هربت من الدكتور قبل عملية تكميم يمكنكم قراءة شيماء سيف: هربت من الدكتور قبل عملية تكميم المعدة