استقرار أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استردت أسعار العقود الآجلة للذهب خسائرها المبكرة في ختام تعاملات اليوم، لتسجل تغييرًا بسيطًا في ظل ثبات وقف إطلاق النار بين طرفي التصعيد بالمنطقة.

وارتفع سعر الذهب تسليم، الشهر الحالي بمقدار (6.40) دولارات أي بنسبة (0.19 %) إلى (3333.50) دولارًا للأوقية.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار (50.10) سنتًا أي بنسبة (1.39 %) إلى (36.586) دولارًا للأوقية تسليم، الشهر الحالي.

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