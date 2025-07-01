شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء الأول من يوليو 2025 أمام الجنيه في بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء الأول من يوليو 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تداولات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.
وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصري 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.55 جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
49.55 جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.55 جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.55 جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.55 جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع.
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