الاقتصاد

كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء الأول من يوليو 2025 أمام الجنيه في بنك مصر

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كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء الأول من يوليو 2025 أمام الجنيه في بنك مصر

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء الأول من يوليو 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تداولات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع، وبالبنك 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.55 جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.55 جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.55 جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.55 جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.55 جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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