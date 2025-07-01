تعاون بين “كاكست” وبرنامج استدامة الطلب على البترول و”سير” لتطوير تقنية مبتكرة لإنتاج الجرافين لدعم بطاريات الجيل القادم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، وبرنامج استدامة الطلب على البترول، وشركة “سير”، اتفاقية تعاون مشتركة، تهدف إلى تطوير تقنيات تحويل الفحم البترولي إلى مادة “الجرافين”، وتعزيز استخدام المواد المنتجة محليًا في تطبيقات وتقنيات البطاريات المتقدمة.

ويأتي هذا التعاون ضمن إطار مؤسسي للتعاون في تنفيذ الأبحاث المشتركة، وتبادل المعرفة والخبرات، وتنمية الكفاءات الوطنية، مع التركيز على مادة الجرافين بوصفها مادة متقدمة تتميز بصلابتها العالية، وخفة وزنها، وموصليتها الفائقة.

ويهدف التعاون إلى إنتاج جرافين عالي القيمة، من خلال توظيف تقنيات كهروكيميائية متقدمة لتوفير حلول فعالة ومستدامة من حيث التكلفة، تسهم في تطوير تقنيات البطاريات المستقبلية, كما يعكس هذا التعاون التزام الأطراف بتعزيز الأبحاث المتقدمة التي تدعم بناء قطاع نقل أكثر استدامة وتنافسية في المملكة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالي التنويع الاقتصادي والاستدامة البيئية.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج استدامة الطلب على البترول المهندس محمد الطيار:” إن هذا اليوم يمثل محطة مهمة نحو الابتكار والاستدامة, من خلال التعاون في مجال أبحاث الجرافين وتطبيقاته، وتمهيد الطريق أيضًا لبناء قطاع نقل أكثر استدامة، ودعم الكفاءة البيئية والاقتصادية في استخدام المواد الهيدروكربونية”, مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تجسد الالتزام المشترك بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانتها بوصفها رائدة في مجالي التقنية والابتكار.

وأوضح النائب الأول لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع البحث والتطوير الدكتور طلال بن أحمد السديري أن التعاون يدعم جهود “كاكست” بصفتها مختبرًا وطنيًا وواحة للابتكار بتحويل الأبحاث التطبيقية إلى قيمة اقتصادية، مبينًا أن التعاون يُسهم في تعظيم قيمة الموارد النفطية، وتنمية القدرات الوطنية، وتوطين التقنيات التي تدعم قطاع النقل المستدام.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “سير” جيم ديلوكا: “يشكل هذا التعاون نقلة نوعية في مسيرتنا نحو تطوير منظومة قطاع السيارات في المملكة, ومن خلال الاستثمار في أبحاث الجرافين وتطبيقاته في تقنيات البطاريات نسهم في تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي، بما يواكب أهداف رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام، ويعكس التزام سير بدعم البحث والتطوير قوةً دافعةً لإحداث أثر نوعي في القطاع، والمضي قدمًا في بناء مستقبل التنقل الكهربائي داخل المملكة”.

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