شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات 3 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها المقاولات والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 3 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.4%، والتجارة والموزعون بنسبة 0.1%، فيما تراجع 12 قطاعًا على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.7%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.6%.

وهبطت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.4%، وانخفض قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية بنسبة 1.3%، ونزل قطاع العقارات بنسبة 1%، ثم قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.5%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر يوليو، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.326 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.2 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.34%، والعرب على 3.38%، واستحوذت المؤسسات على 30.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.25%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 229.7 مليون جنيه، 456.7 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 639 مليون جنيه، 27.6 مليون جنيه، 4.1 جنيه، 15.7 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 32707 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 40578 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 14690 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 9882 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 13348 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3401 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 12636 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة.