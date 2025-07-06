الاقتصاد

49.38 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأحد 6 يوليو 2025 بالبنك المركزى المصرى

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49.38 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأحد 6 يوليو 2025 بالبنك المركزى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل

الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص

ننشر سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في البنك المركزي المصري، حيث سجل 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسيمة مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار في البنك 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  "CIB" 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.


وفيما يلي سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.3 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.3 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.3 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.
 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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