شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 6 يوليو 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 6 يوليو 2025 تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لأخر تعاملات رسيمة مسجلة بالبنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصري 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.

وفيما يلي سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

