الاقتصاد

تحديث سعر اليورو اليوم السبت 12 يوليو 2025 أمام الجنيه

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تحديث سعر اليورو اليوم السبت 12 يوليو 2025 أمام الجنيه

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القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر اليورو اليوم السبت 12 يوليو 2025 أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري 57.99 جنيه للشراء، و58.15 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو في البنك 57.91 جنيه للشراء، و58.22 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.93 جنيه للشراء، و58.21 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.99 جنيه للشراء

58.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
 

57.91 جنيه للشراء.
58.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.93 جنيه للشراء.
58.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.93 جنيه للشراء.

58.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.94 جنيه للشراء.

58.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
 

58.10 جنيه للشراء.
58.39 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك البركة

57.93 جنيه للشراء.

58.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.95 جنيه للشراء.

58.27 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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