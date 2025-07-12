سعر اليورو اليوم السبت 12 يوليو 2025 أمام الجنيه بالبنك المركزى المصرى

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.91 جنيه للشراء، و58.22 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.93 جنيه للشراء، و58.21 جنيه للبيع.

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم السبت 12 يوليو 2025 أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري 57.99 جنيه للشراء، و58.15 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية بالبنوك المصرية.

محمد يوسف

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