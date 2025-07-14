شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 14 يوليو 2025، تطور ملحوظ أمام الجنيه المصري، وذلك خلال آخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصري 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.43 جنيه للشراء.

49.53 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.44 جنيه للشراء.

49.54 جنيه للبيع.

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