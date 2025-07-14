الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 بالبنك المركزى المصرى

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تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 بالبنك المركزى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 14 يوليو 2025 في البنك المركزي المصري 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار فى البنك 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنوك الرئيسية  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.45 جنيه للشراء.
49.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
49.43 جنيه للشراء.
49.53 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.43 جنيه للشراء.
49.53 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.43 جنيه للشراء.
49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.44 جنيه للشراء.
49.54 جنيه للبيع.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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