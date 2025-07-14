شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو اليوم الاثنين أمام الجنيه بمنتصف التعاملات بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الأثنين 14 يوليو 2025 أمام الجنيه، في منتصف التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.77 جنيه للشراء، و57.94 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.66 جنيه للشراء، و58.00 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.68 جنيه للشراء، و58.02 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.77 جنيه للشراء

57.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.66 جنيه للشراء.

58.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.68 جنيه للشراء.

58.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.67 جنيه للشراء.

58.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.69 جنيه للشراء.

58.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.73 جنيه للشراء.

58.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.66 جنيه للشراء.

58.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.70 جنيه للشراء.

57.05 جنيه للبيع.