شكرا لقرائتكم خبر عن سجل 49.39 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-7-2025 بالبنك المركزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية، في البنك المركزي المصري 49.39 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "CIB"بلغ 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.