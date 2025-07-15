شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد فى أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.



‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

شراء 49.41

بيع 49.51

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سعر اليورو الأوروبى اليوم

شراء 57.56

بيع 57.91

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سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

شراء 66.46

بيع 66.85

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سعر الدينار الكويتى اليوم

شراء 161.12

بيع 162.19

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سعر الريال السعودى اليوم

شراء 13.12

بيع 13.20

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سعر الدرهم الإماراتي اليوم

شراء 13.43

بيع 13.47

‏‎ الريال القطري

‏‎شراء 12.54

بيع 13.58

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ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

