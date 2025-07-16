شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 16/7/2025 مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر تحديث فوري في أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.
وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
وجاءت الأسعار كالتالي:سعر الدولار اليوم
شراء 49.34 جنيهًا
بيع 49.47 جنيهًا
شراء 57.56 جنيهًا
بيع 57.80 جنيهًا
شراء 66.38 جنيهًا
بيع 66.58 جنيهًا
شراء 161.50 جنيهًا
بيع 161.98 جنيهًا
شراء 13.15 جنيهًا
بيع 13.20 جنيهًا
شراء 13.43
بيع 13.47
شراء 12.53جنيهًا
بيع 13.87 جنيهًا
ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
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