شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 49.37 جنيه للشراء من البنك التجارى الدولى اليوم الجمعه 18-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الجمعة، 18 يوليو 2025 04:00 ص

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرار فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعه 18-7-2025. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار,،وسجل في البنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى49.37 جنيه للشراء.49.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر49.37 جنيه للشراء.49.47 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية49.36 جنيه للشراء.49.46 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"49.37 جنيه للشراء.49.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة49.37 جنيه للشراء.49.47 جنيه للبيع.

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