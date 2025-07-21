شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود فى سعر الذهب عيار 21 بالأسواق.. عيار 21 يسجل 4650 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر تراجعاً بمنتصف التعاملات اليوم بحوالي 10 جنيهات، وهي نفس قيمة صعود الذهب في جلسة التداول الصباحية.



أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24 يسجل 5314 جنيها

- عيار 21 يسجل 4650 جنيها

- عيار 18 يسجل 3986 جنيها

- الجنيه الذهب 37200 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع مدعومة بتراجع الدولار، حيث راقب المستثمرون تطورات محادثات التجارة الأمريكية وترقبوا المحفزات المحتملة التي قد تحرك السوق، بما في ذلك اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ونتائج الانتخابات اليابانية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم الاثنين بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 3370 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3348 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3363 دولار للأونصة.

شهد الدولار بداية هادئة للأسبوع مما أتاح المجال أمام الذهب لتحقيق مكاسب مبكرة مع اقتراب موعد فرض الرسوم الجمركية، فكلما اقتربنا من الموعد النهائي في الأول من أغسطس دون ظهور أي صفقات تجارية جديدة، زاد احتمال أن يبدأ الذهب في محاولة الصعود نحو مستوى 3400 دولار للأونصة وربما أكثر من ذلك.

لا يزال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك متفائلاً بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بينما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي يعد إجراءات انتقامية ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك ردًا على مطالبة المسؤولين الأمريكيين بمزيد من التنازلات من الاتحاد الأوروبي لإبرام صفقة تجارية محتملة، بما في ذلك معدل تعريفة أساسي قدره 15%، الأمر الذي فاجأ مفاوضي الاتحاد الأوروبي.

عمل هذا على زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات المتعلقة بأزمة التعريفات الجمركية الأمريكية خاصة مع اقتراب موعد تطبيقها.