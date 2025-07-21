شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب وسط تراجع الدولار وترقب أسعار الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مدعومة بضعف أداء الدولار، بينما يراقب المستثمرون التطورات في محادثات التجارة الأمريكية، واجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع المقبل.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 3368.39 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 05:34 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% لتصل إلى 3376 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 38.28 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5% إلى 1429.08 دولار، وصعد البلاديوم 1.6% إلى 1259.93 دولار.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل العملات الرئيسية الست، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون تطورات المفاوضات التجارية قبل الموعد النهائي لدخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل، في حين أعرب وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وذكرت تقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور الصين قبل ذهابه إلى قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي ستنطلق في 30 أكتوبر المقبل، أو قد يلتقي الزعيم الصيني شي جين بينج على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا في كوريا الجنوبية.