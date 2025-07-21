شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.3% في بداية تعاملات الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)، بنسبة 0.3% في مستهل تداولات اليوم الإثنين، عند مستوى 10,997.73 نقطة.

وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في التعاملات المبكرة نحو 177.7 مليون ريال، وعدد الأسهم المتداولة 28 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 9.023 تريليون ريال. انخفاض أسهم 150 شركة شهد مستهل الجلسة انخفضا أسهم 150 شركة وارتفاع 71 من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرئيسية وعددها 258 شركة.

وتصدر الارتفاعات كل من: جدوى ريت الحرمين، وسهل، وشمس، ومشاركة ريت، ونماء للكيماويات. في حين كانت أبرز الانخفاضات لأسهم: سينومي ريتيل، ووفرة، وسبكيم العالمية، وعناية، إضافة إلى بنان. السوق الموازية ارتفع مؤشر السوق الموازية (نمو) بنسبة 0.15% في مستهل تداولات الإثنين عند مستوى 27,204.91 نقطة، بقيمة متداولة 533 ألف ريال، وكمية أسهم متداولة 83.4 ألف سهم، وقيمة سوقية 50.7 مليون ريال.

وارتفعت أسهم 7 شركات، بينما انخفضت أسهم 5 شركات في بداية التعاملات، من إجمالي 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.