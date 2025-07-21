شكرا لقرائتكم خبر عن «درب السعودية» تعلن آخر تطورات دعوى ضد أعضاء مجلس إدارة سابقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة درب السعودية الاستثمارية استكمال المتطلبات لدى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الشكوى المقدمة ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين للدورة من 10 فبراير 2010، وحتى 9 فبراير 2013.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن الشركة قد تقدمت بشكوى ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين للدورة من 10 فبراير 2010 م وحتى 09 فبراير 2013 م لدى هيئة السوق المالية بتعويض بالتضامن والانفراد بمبلغ 100 مليون ريال، وقبولها لدى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ونوهت بأنها لا يمكنها في هذه المرحلة تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث، مفيدة بأنها ستعلن أي تطورات تخص هذه القضية في حينها.