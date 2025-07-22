شكرا لقرائتكم خبر عن «سال السعودية» تمدد تعاقدها مع «الخدمات الأرضية» لمدة 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنلت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية توقيع ملحق عقد مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، لتقديم خدمات تجهيز ساحات المطار وطائرات الشحن، بما في ذلك خدمات تنظيف طائرات الشحن وخدمات المياه.

وكشفت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، عن توقيع العقد في 21 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن مدته 3 سنوات تبدأ بأثر رجعي من 1 يناير 2025 وتنتهي في 31 ديسمبر 2027، فيما تقدر التكاليف السنوية التقديرية بنحو 16 مليون ريال ( لكل سنة من سنوات العقد).

وأوضحت "سال السعودية" أن قيمة العقد ستحدد بحسب الطلب على الخدمات وفق الأسعار المحددة في الاتفاقية.

