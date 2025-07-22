شكرا لقرائتكم خبر عن «جازادكو» تحصل على قرض بقيمة 25 مليون ريال من صندوق التنمية الزراعية والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول

وأضافت أن الهدف من القرض هو تمويل رأس المال العامل لمزرعة الروبيان. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) عن توقيعها عقد للحصول على قرض بقيمة 25 مليون ريال من صندوق التنمية الزراعية لغرض تمويل رأس المال العامل.وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية "، اليوم الثلاثاء، أنها حصلت على التمويل بتاريخ 21 يوليو الجاري، على أن تكون مدته سنتين اثنين، فيما سيكون الضمان المقدم مقابل التمويل رهن عقار.وأضافت أن الهدف من القرض هو تمويل رأس المال العامل لمزرعة الروبيان.