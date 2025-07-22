شكرا لقرائتكم خبر عن «آيكتك»: تأسيس شركة رونا للتكنولوجيا برأس مال 100 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استكملت شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات " آيكتك"، إجراءات إنشاء قطاع جديد للخدمات التقنية والأمن السيبراني والبرمجة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها استكملت إجراءات تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة شخص واحد تحت اسم (شركة رونا للتكنولوجيا ) برأس مال مقداره 100 ألف ريال مملوكة بالكامل بنسبة 100% للشركة.
وبحسب الشركة، ستتولى الشركة الجديدة، عمليات الخدمات التقنية والأمن السيبراني والبرمجة وأتت هذه الخطوة ضمن خطط الشركة لإعادة هيكلة قطاعاتها التشغيلية بما يساهم في رفع وتعزيز التركيز على الأنشطة الأساسية.
ولا يترتب على هذا الحدث أي أثر مالي جوهري على القوائم المالية.
علماً بأنه تم الانتهاء من إجراءات إصدار السجل التجاري وعقد التأسيس كشركة شخص واحد محدودة مستقلة مملوكة بالكامل لشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وتسلمت الشركة شهادة عدم وجود إبلاغ الصادرة من الهيئة العامة للمنافسة للاستحواذ على حصة تمثل 25% من رأسمال شركة ساين ماكس للدعاية والإعلان، مقابل 3 ملايين ريال.
وعينت الشركة، شركة حلول كرو للاستشارات المهنية كمستشار مالي للصفقة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها استكملت إجراءات تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة شخص واحد تحت اسم (شركة رونا للتكنولوجيا ) برأس مال مقداره 100 ألف ريال مملوكة بالكامل بنسبة 100% للشركة.
وبحسب الشركة، ستتولى الشركة الجديدة، عمليات الخدمات التقنية والأمن السيبراني والبرمجة وأتت هذه الخطوة ضمن خطط الشركة لإعادة هيكلة قطاعاتها التشغيلية بما يساهم في رفع وتعزيز التركيز على الأنشطة الأساسية.
ولا يترتب على هذا الحدث أي أثر مالي جوهري على القوائم المالية.
علماً بأنه تم الانتهاء من إجراءات إصدار السجل التجاري وعقد التأسيس كشركة شخص واحد محدودة مستقلة مملوكة بالكامل لشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وتسلمت الشركة شهادة عدم وجود إبلاغ الصادرة من الهيئة العامة للمنافسة للاستحواذ على حصة تمثل 25% من رأسمال شركة ساين ماكس للدعاية والإعلان، مقابل 3 ملايين ريال.
وعينت الشركة، شركة حلول كرو للاستشارات المهنية كمستشار مالي للصفقة.