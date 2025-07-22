شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «ثوب الأصيل» إلى 9.23 مليون ريال في الربع الثاني من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي 2025 مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض المبيعات الناتج عن موسمية النشاط.

ووفقا لبيان الشركة، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 8.29% إلى: التحسن النسبي في هامش الربح الناتج من مبيعات أصناف عالية الربحية، بالإضافة إلى انخفاض مصروف مخصـــص خســـائر الائتمان ‬خلال الفترة الحالية وذلك لتحسن معدلات التحصيل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.

وقرر مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2025م.

وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع 40 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.1 ريال.

وأضافت أن تاريخ الأحقية سيكون 27 يوليو الحالي، منوهة بدفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة ثوب الأصيل في الربع الثاني من 2025 بنسبة 65.4% إلى 9.23 مليون ريال، مقابل 26.67 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي 2025 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض المبيعات، والذي تأثر بشكل كبير باختلاف توقيت موسم رمضان، حيث تمثل مبيعات هذا الموسم الجزء الأكبر من المبيعات السنوية للشركة.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي 2025 مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض المبيعات الناتج عن موسمية النشاط.ووفقا لبيان الشركة، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 8.29% إلى: التحسن النسبي في هامش الربح الناتج من مبيعات أصناف عالية الربحية، بالإضافة إلى انخفاض مصروف مخصـــص خســـائر الائتمان ‬خلال الفترة الحالية وذلك لتحسن معدلات التحصيل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.وقرر مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2025م.وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع 40 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.1 ريال.وأضافت أن تاريخ الأحقية سيكون 27 يوليو الحالي، منوهة بدفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.