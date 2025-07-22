شكرا لقرائتكم خبر عن محمد المزعل عضو منتدبا لـ«وفرة».. وإنهاء تكليف الرئيس التنفيذي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية، اليوم، تعيين محمد كمال أحمد المزعل كعضومنتدب من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 13/01/2027م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المزعل حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من الولايات المتحدة وحضر العديد من الدورات في مجال القيادة والاستثمار والتمويل.
ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس للاستثمار والخزينة في شركة قابضة ويتمتع بخبرة واسعة في القطاع المالي والمصرفي تمتد لأكثر من 15 عامًا.
وانتقل المزعل من العمل في البنوك إلى إدارة الاستثمارات في الشركات، حيث يقود استراتيجيات النمووتنويع المحافظ الاستثمارية ويشغل عضوية مجالس إدارات في عدة شركات ويشارك في لجان الحوكمة والتدقيق والمكافآت. يتميز برؤية استراتيجية وشغف بتطوير الأداء المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وصدر قرار مجلس الإدارة، اليوم، بإنهاء تكليف الرئيس التنفيذي المكلف عبدالله محمد الشهري.
وقرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجنة المراجعة من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 13/01/2027م كالتالي:
أعضاء اللجنة قبل إعادة التشكيل:
محمد كمال أحمد المزعل (رئيس)
عبدالله حبيب الحمود (من خارج المجلس)
سعد مهنّا السنيدي (من خارج المجلس)
أعضاء اللجنة بعد إعادة التشكيل كالاتي:
محمّد هندي شجاع العتيبي (رئيس)
بدر عدنان محمد الفدّا
عبدالله حبيب الحمود (من خارج المجلس)
وصدر قرار مجلس الإدارة في نفس التاريخ بإعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 13/01/2027م
أعضاء اللجنة قبل إعادة التشكيل:
محمّد هندي شجاع العتيبي (رئيس)
بدر عدنان محمد الفدّا
محمد كمال أحمد المزعل
أعضاء اللجنة بعد إعادة التشكيل كالآتي:
ماجد مسفر الغفيلي (رئيس)
بدر عدنان محمد الفدّا
محمّد هندي شجاع العتيبي
وصدر قرار مجلس الإدارة في نفس التاريخ بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 13/01/2027م
أعضاء اللجنة قبل إعادة التشكيل:
سعد صليب مطلق العتيبي (رئيس)
محمّد يعقوب يوسف المخضب
إياد عبد الرحمن محمّد البنيان
أعضاء اللجنة بعد إعادة التشكيل كالآتي:
محمّد يعقوب يوسف المخضب (رئيس)
المهندس إياد عبد الرحمن محمّد البنيان
ماجد مسفر الغفيلي
وصدر قرار مجلس الإدارة في نفس التاريخ بإلغاء لجنة الاستثمار ودمج صلاحياتها مع صلاحيات اللجنة التنفيذية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المزعل حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من الولايات المتحدة وحضر العديد من الدورات في مجال القيادة والاستثمار والتمويل.
ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس للاستثمار والخزينة في شركة قابضة ويتمتع بخبرة واسعة في القطاع المالي والمصرفي تمتد لأكثر من 15 عامًا.
وانتقل المزعل من العمل في البنوك إلى إدارة الاستثمارات في الشركات، حيث يقود استراتيجيات النمووتنويع المحافظ الاستثمارية ويشغل عضوية مجالس إدارات في عدة شركات ويشارك في لجان الحوكمة والتدقيق والمكافآت. يتميز برؤية استراتيجية وشغف بتطوير الأداء المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وصدر قرار مجلس الإدارة، اليوم، بإنهاء تكليف الرئيس التنفيذي المكلف عبدالله محمد الشهري.
وقرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجنة المراجعة من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 13/01/2027م كالتالي:
أعضاء اللجنة قبل إعادة التشكيل:
محمد كمال أحمد المزعل (رئيس)
عبدالله حبيب الحمود (من خارج المجلس)
سعد مهنّا السنيدي (من خارج المجلس)
أعضاء اللجنة بعد إعادة التشكيل كالاتي:
محمّد هندي شجاع العتيبي (رئيس)
بدر عدنان محمد الفدّا
عبدالله حبيب الحمود (من خارج المجلس)
وصدر قرار مجلس الإدارة في نفس التاريخ بإعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 13/01/2027م
أعضاء اللجنة قبل إعادة التشكيل:
محمّد هندي شجاع العتيبي (رئيس)
بدر عدنان محمد الفدّا
محمد كمال أحمد المزعل
أعضاء اللجنة بعد إعادة التشكيل كالآتي:
ماجد مسفر الغفيلي (رئيس)
بدر عدنان محمد الفدّا
محمّد هندي شجاع العتيبي
وصدر قرار مجلس الإدارة في نفس التاريخ بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 13/01/2027م
أعضاء اللجنة قبل إعادة التشكيل:
سعد صليب مطلق العتيبي (رئيس)
محمّد يعقوب يوسف المخضب
إياد عبد الرحمن محمّد البنيان
أعضاء اللجنة بعد إعادة التشكيل كالآتي:
محمّد يعقوب يوسف المخضب (رئيس)
المهندس إياد عبد الرحمن محمّد البنيان
ماجد مسفر الغفيلي
وصدر قرار مجلس الإدارة في نفس التاريخ بإلغاء لجنة الاستثمار ودمج صلاحياتها مع صلاحيات اللجنة التنفيذية.