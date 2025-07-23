شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "الخبير المالية" توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"، عن الفترة من 1 يناير 2025 إلى 30 يونيو 2025، بإجمالي 26.9 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 65.6 مليون وحدة، مشيرة إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.41 ريال، بنسبة توزيع من قيمة الأصول 3.3%.
وقالت الشركة إن تاريخ الأحقية للتوزيعات يبدأ من 8 أغسطس 2025، فيما سيتم دفع التوزيعات خلال عشرة أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع.
ولفتت الشركة إلى أن الوحدات التي سبق أن أعاد مدير الصندوق شراءها بهدف الإلغاء (وعددها 4,383,864 وحدة) حتى تاريخ الإعلان لا تتمتع بحقوق التصويت ولا تستحق الحصول على توزيعات الصندوق، وسيقوم مدير الصندوق بتعليق عمليات إعادة شراء الوحدات مؤقتًا حتى نهاية يوم التداول يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 65.6 مليون وحدة، مشيرة إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.41 ريال، بنسبة توزيع من قيمة الأصول 3.3%.
وقالت الشركة إن تاريخ الأحقية للتوزيعات يبدأ من 8 أغسطس 2025، فيما سيتم دفع التوزيعات خلال عشرة أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع.
ولفتت الشركة إلى أن الوحدات التي سبق أن أعاد مدير الصندوق شراءها بهدف الإلغاء (وعددها 4,383,864 وحدة) حتى تاريخ الإعلان لا تتمتع بحقوق التصويت ولا تستحق الحصول على توزيعات الصندوق، وسيقوم مدير الصندوق بتعليق عمليات إعادة شراء الوحدات مؤقتًا حتى نهاية يوم التداول يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025.