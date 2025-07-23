شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع أمام الين بعد إعلان الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني اليوم، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية.وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أدء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى بنسبة 0.4% ليسجل 97.423 نقطة.وتراجع الدولار أمام العملة اليابانية في التعاملات المبكرة، بنسبة طفيفة تعادل 0.05% مسجلًا 146.65 ين بعدما هبط 0.5% في الجلسة السابقة, بينما تراجع اليورو بنسبة طفيفة 0.1% ليسجل 1.1745 دولار، فيما لم يتغير الجنيه الإسترليني كثيرًا عند 1.35285 دولار.