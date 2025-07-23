شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 4710 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، وذلك بعد ارتفاعات محدودة سجلها المعدن النفيس خلال اليومين الماضيين، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي واستمرار التوترات في الأسواق العالمية.

وجاء استقرار الأسعار بالتزامن مع استقرار نسبي في السعر العالمي لأونصة الذهب عند مستوى 3400 دولار، وسط ترقب المستثمرين لتطورات السياسة النقدية الأمريكية، بعد تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدرس استبدال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 5382.86 جنيهًا

- عيار 21: 4710 جنيهات

- عيار 18: 4038 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37640 جنيهًا



وكان الذهب قد تعافى من أدنى مستوياته في أسبوعين خلال تعاملات سابقة، لكنه استقر حاليًا عند هذه المستويات، مدعومًا بتصاعد القلق بشأن استقلالية البنك الفيدرالي الأميركي، وهو ما زاد من الإقبال على الذهب كملاذ آمن دون دفعه لموجة ارتفاع جديدة.

وأكد رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ، أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد ترفع الأسعار لمرة واحدة، لكنه شدد على أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة، ما يجعل البنك الفيدرالي متحفظًا في قرارات خفض الفائدة.

وفي المقابل، واصل ترامب هجومه على باول، واصفًا إياه بأنه "سيئ للغاية"، مشيرًا إلى أنه يدرس عدة أسماء محتملة لتولي منصب رئاسة البنك الفيدرالي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأسواق حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.



