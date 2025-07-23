شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. فروق طفيفة في عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، بين 4705 إلي 4710 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5382.86 جنيهًا

عيار 21: 4710 جنيهات

عيار 18: 4038 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37640 جنيهًا

تراجع الذهب يوم الأربعاء مع تحسن شهية المخاطرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي الوشيك للرسوم الجمركية، إلا أن ضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة حد من خسائر الذهب الذي يتم تسعيره بالدولار.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3416 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3430 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3424 دولار للأونصة، يأتي هذا التراجع بعد أن سجل أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 3439 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

بالرغم من تراجع سعر الذهب اليوم إلا أنه قد سجل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.



التراجع في أسعار الذهب اليوم جاء بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة واليابان قد أبرمتا اتفاقًا تجاريًا يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من اليابان.



وهذه النسبة أقل من ضريبة الـ 25% التي هدد ترامب بفرضها سابقًا، كما خففت تخفيضات الرسوم الجمركية على صادرات السيارات اليابانية من حدة التوتر. وارتفعت أسواق الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عام يوم الأربعاء.



