شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه المصرى يتماسك.. آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الجمعة 25-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار الأمريكي فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 25-7-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، حيث سجل في البنك المركزي المصري 49.1 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 49.4 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.



وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.4 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.4 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.4 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.4 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.4 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.