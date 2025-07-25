شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-7-2025.. عيار 21 يصل 4635 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-7-2025 بضعة جنيهات، ليسجل عيار 21-الأكثر مبيعًا- 4855 جنيهًا، وسجل عيار 18 مبلغ 3972 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 37080 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5297 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4855 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4635 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3972 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3090 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37080 جنيهًا



وهبطت أسعار الذهب يوم الجمعة، لتتراجع أكثر عن أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع حيث أضر التفاؤل بشأن صفقات التجارة الأمريكية بالطلب على الملاذات الآمنة، وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 3,347.82 دولار للأونصة، بينما تراجعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.7% إلى 3,349.45 دولار للأونصة.

تأثرت أسعار المعادن النفيسة هذا الأسبوع بتحسن الشهية للمخاطرة، حيث دفعت صفقة التجارة بين الولايات المتحدة واليابان والتفاؤل بشأن إمكانية المزيد من الاتفاقيات إلى شراء الأدوات الأكثر مخاطرة.