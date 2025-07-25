شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الجمعة 25-7-2025 بالبنك الأهلى 66.28 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك، ثبت سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 25-7-2025 أمام الجنيه المصرى، ففي أكبر البنوك الحكومية، سجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى 66.28 للشراء، و66.61 جنيه للبيع، وبلغ متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي 66.32 جنيه للشراء، و66.53 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم إجراء تحديث فورى للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصرى

66.32 جنيه للشراء.

66.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.28 جنيه للشراء

66.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

66.28 جنيه للشراء.

66.62 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

66.27 جنيه للشراء.

66.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.28 جنيه للشراء

66.57 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

66.28 جنيه للشراء

66.57 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

66.11 جنيه للشراء.

66.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك البركة

66.26 جنيه للشراء.

66.56 جنيه للبيع.