شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع رئيس إنرجين سبل التعاون فى مجالات الغاز والتقاط الكربون والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات موسعة مع ماثيوس ريجاس، رئيس شركة "إنرجين" اليونانية، وذلك بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور نيكولاس كاتشاروف مدير الشركة في مصر، و وليد عبد الله مدير العلاقات الحكومية والأمنية بالشركة.

ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات صناعة البترول والغاز، مع التركيز على التوسع في تطبيق تقنيات التقاط وتخزين الكربون، في ضوء الخبرات التي تمتلكها الشركة اليونانية، والتوافق المصري اليوناني في تبني حلول الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد الوزير كريم بدوي أن العلاقات المصرية اليونانية تشهد تعاونا استراتيجيا متناميا، خاصة في مجالات الطاقة، مشيرا إلى أن مصر استطاعت تجاوز تحديات كبيرة في قطاع الطاقة رغم الظروف الجيوسياسية، من خلال زيادة أنشطة البحث والاستكشاف، وتنفيذ مجموعة من المحفزات لتشجيع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضح بدوى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتوفير سفن التغييز، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية ومختلف القطاعات الاقتصادية.

من جانبه، أعرب ماثيوس ريجاس عن تقديره لمناخ الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر، مما يجعلها دولة استراتيجية وجاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة. كما أبدى سعادته بالتعاون القائم في مناطق امتياز الشركة لإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، مشيرا إلى اهتمام "إنرجين" بتوسيع مجالات الشراكة مع مصر، خاصة في مشروعات التقاط وتخزين الكربون، وكذلك في مجال إنتاج الأسمدة.