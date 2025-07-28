تراجع سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 أمام الجنيه

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 28 -7-2025، بالبنوك المصرية، في ختام التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 159.04 جنيه للشراء و160.1 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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