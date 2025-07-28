الاقتصاد

تراجع سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 أمام الجنيه

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تراجع سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 أمام الجنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبدالحليم سالم

الإثنين، 28 يوليو 2025 04:07 م

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 28 -7-2025، بالبنوك المصرية، في ختام  التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 159.04  جنيه للشراء و160.1 جنيه  للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 28 - 7-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

159.04جنيه للشراء.

160.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

159.1جنيه للشراء.

160.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

153.4   جنيه للشراء.

160.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

155.9 جنيه للشراء.

160.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
155.1 جنيه للشراء.

160.5 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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