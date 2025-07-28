تراجع أرباح «الماجد للعود» 56% خلال الربع الثاني من 2025

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 04:54 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الماجد للعود عن الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 56% إلى 24.3 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 55.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق 2024.
وكشفت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحها للنصف الأول من 2025 بنسبة 21.5% إلى 145.2 مليون ريال، مقارنة بـ 119.5 مليون ريال بالنصف المقابل من العام السابق.
وقالت "الماجد للعود": "يعود سبب انخفاض صافي الربح للربع الثاني 2025 مقارنة بالربع الأول 2025 إلى موسمية مبيعات الشركة التي تعتمد على المواسم الهجرية، فقد وافق موسم رمضان للعام 2025 الربع الأول فقط والذي يعد الموسم الأكبر خلال العام، في حين ان الربع الثاني للعام 2025 شهد موسم الحج فقط."
وأضافت: "يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية (النصف الأول 2025) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق (النصف الأول 2024) إلى الأداء القوي للمنتجات الجديدة، وزيادة عدد المتاجر، والنمو الملحوظ لأداء المتجر الالكتروني، ونجاح الحملات التسويقية الموجهة في كل من موسمي رمضان وموسم الحج، بالإضافة إلى تحسن الكفاءة التشغيلية مقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي."
وكشفت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحها للنصف الأول من 2025 بنسبة 21.5% إلى 145.2 مليون ريال، مقارنة بـ 119.5 مليون ريال بالنصف المقابل من العام السابق.
وقالت "الماجد للعود": "يعود سبب انخفاض صافي الربح للربع الثاني 2025 مقارنة بالربع الأول 2025 إلى موسمية مبيعات الشركة التي تعتمد على المواسم الهجرية، فقد وافق موسم رمضان للعام 2025 الربع الأول فقط والذي يعد الموسم الأكبر خلال العام، في حين ان الربع الثاني للعام 2025 شهد موسم الحج فقط."
وأضافت: "يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية (النصف الأول 2025) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق (النصف الأول 2024) إلى الأداء القوي للمنتجات الجديدة، وزيادة عدد المتاجر، والنمو الملحوظ لأداء المتجر الالكتروني، ونجاح الحملات التسويقية الموجهة في كل من موسمي رمضان وموسم الحج، بالإضافة إلى تحسن الكفاءة التشغيلية مقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي."