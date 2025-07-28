البورصة المصرية تغلق على تراجع.. وخسائر بـ 36 مليار جنيه

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الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 04:54 مساءً كتب شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو (36) مليار جنيه ليصل بنهاية التعاملات عند مستوى (2.388) تريليون جنيه.جاء ذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو (72.1) مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (4.5) مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة (1.38%) ليصل إلى مستوى (34076.22) نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة (1.55%) ليبلغ (10155.41) نقطة.وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو (1.62%) ليصل إلى (13719.03) نقطة.