بحد أقصى 10 ملايين.. إدارة «بنك البلاد» توصي بشراء أسهم لبرنامج الموظفين

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 04:54 مساءً كتب شريف احمد - أوصى مجلس إدارة بنك البلاد بشراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى 10 ملايين سهم، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين.
وأوضح البنك في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، أنه سيتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة كأسهم خزينة، وتمويل الشراء من مصادر البنك الذاتية، مشيرًا إلى نسبة الخزينة لدى البنك حاليًا 0.61% من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء.
ومن المقرر، بحسب البيان، التصويت على هذا القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً وذلك حسب متطلبات الفقرة 4 من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وسيتطلب من البنك استيفاء كافة شروط الـملاءة المالية الواردة في الفقرة 3 من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، لافتًا إلى أن الأسهم التي سيتم شراؤها لن يكون لحق التصويت في الجمعيات العامة للبنك.
وأوضح البنك في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، أنه سيتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة كأسهم خزينة، وتمويل الشراء من مصادر البنك الذاتية، مشيرًا إلى نسبة الخزينة لدى البنك حاليًا 0.61% من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء.
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وسيتطلب من البنك استيفاء كافة شروط الـملاءة المالية الواردة في الفقرة 3 من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، لافتًا إلى أن الأسهم التي سيتم شراؤها لن يكون لحق التصويت في الجمعيات العامة للبنك.