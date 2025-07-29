ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط موجة أرباح والاتفاق التجاري مع أمريكا

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 01:39 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مدعومة بمكاسب مجموعة "إيسيلور لوكسوتيكا" وسط موجة من مكاسب الشركات، في حين يقيّم المستثمرون تداعيات اتفاق تجاري جرى توقيعه هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3%. وارتفعت مؤشرات معظم أسواق المنطقة، حيث ارتفع المؤشران "داكس" الألماني و"كاك" الفرنسي 0.5%.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد الماضي، توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى اتفاق تجاري ضخم، إضافة إلى التعريفات الجمركية بنسبة 15%.

وأوضح أنه بموجب الاتفاق الجديد، يوافق الاتحاد الأوروبي على شراء منتجات طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار، بالإضافة إلى المعدات العسكرية.

كما سيستثمر الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأمريكي، مع فتح أسواقه أمام المنتجات الأمريكية دون رسوم جمركية.