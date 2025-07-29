الرياض تستعد لدعوة الشركات لمشروع المترو الجديد «كيو إكسبريس»

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الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:57 مساءً كتب شريف احمد - أفادت وكالة التجارة والاستثمار الإيطالية، بأن الهيئة الملكية لمدينة الرياض والمركز الوطني للتخصيص يستعدان لبدء مرحلة إبداء الرغبات وطلب التأهيل لمشروع "كيو إكسبريس الرياض".
المشروع هو خط قطارات مترو يربط عددًا من المناطق الحيوية بالرياض، ويهدف إلى تعزيز السياحة الترفيهية، التي تشهد نموًا متزايدًا في السعودية.
وأضافت أنه يجري التحضير لطرح مناقصة المشروع للقطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن المشروع يتكون من مرحلتين.
وبحسب «MEED» يربط الخط الأول بطول 70 كيلومتر مطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي (كافد) بمدينة القدية الترفيهية، في حين يمتد الخط الثاني بطول 45 كيلومتر من شمال الرياض إلى المربع الجديد، وحديقة الملك سلمان، ثم إلى مناطق أخرى في الرياض.
وأوضحت الوكالة الإيطالية أن شركة "إيجيس جروب" ستكون المستشار الفني للمشروع، بينما ستكون شركة "إيرنست آند يونج" هي المستشار المالي.
المشروع هو خط قطارات مترو يربط عددًا من المناطق الحيوية بالرياض، ويهدف إلى تعزيز السياحة الترفيهية، التي تشهد نموًا متزايدًا في السعودية.
وأضافت أنه يجري التحضير لطرح مناقصة المشروع للقطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن المشروع يتكون من مرحلتين.
وبحسب «MEED» يربط الخط الأول بطول 70 كيلومتر مطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي (كافد) بمدينة القدية الترفيهية، في حين يمتد الخط الثاني بطول 45 كيلومتر من شمال الرياض إلى المربع الجديد، وحديقة الملك سلمان، ثم إلى مناطق أخرى في الرياض.
وأوضحت الوكالة الإيطالية أن شركة "إيجيس جروب" ستكون المستشار الفني للمشروع، بينما ستكون شركة "إيرنست آند يونج" هي المستشار المالي.