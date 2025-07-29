الخريف: السعودية وجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات المتقدمة والتعدين

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الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:57 مساءً كتب شريف احمد - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، قادة القطاع الخاص الأمريكي خلال اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد بمقر منظمة World Business Chicago، في مدينة شيكاغو الأمريكية، والذي ركز على بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعين.
وأكد الخريّف على متانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال.
وأشار الوزير إلى الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والتعدين كركيزتين أساسيتين لتنويع اقتصاد المملكة وفقاً لرؤية 2030.
وتحدث الوزير الخريّف عن قطاع التعدين، مؤكداً أن السعودية تستهدف تحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، بالاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال، وتشمل معادن استراتيجية منها الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة.
وأفاد بأن الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية تستهدف رفع مساهمة القطاع ليبلغ 240 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.
ونوّه بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، والتي تعزز من جاذبيتها لشركات التعدين المحلية والعالمية، إذ يوفر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حوافز وتشريعات تسهِّل رحلة المستثمرين.
ونوه بالدور الفاعل الذي تلعبه منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص التعدينية لتصبح (90) يوماً فقط.
يشار إلى أن اجتماع الطاولة المستديرة، شهد حضور قادة القطاع الخاص الأمريكي، وأكثر من 30 مستثمراً في عدة قطاعات استراتيجية من أهمها الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية.
واستعرض الاجتماع تطور قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وفرص الاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية، وسبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين
وأكد الخريّف على متانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال.
شراكة استراتيجيةنوه بأهمية الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى السعودية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، إذ شهدت توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب توقيع اتفاقيات في عدد من القطاعات الحيوية شملت الدفاع، والطاقة، والتعدين، والتقنية والذكاء الاصطناعي.
وأشار الوزير إلى الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والتعدين كركيزتين أساسيتين لتنويع اقتصاد المملكة وفقاً لرؤية 2030.
800 فرصة استثماريةوأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على تطوير وتوطين 12 قطاعاً واعداً تشمل الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية، كما تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 244 مليار دولار بحلول 2030، وتقدم الاستراتيجية 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي رائد عالمياً.
وتحدث الوزير الخريّف عن قطاع التعدين، مؤكداً أن السعودية تستهدف تحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، بالاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال، وتشمل معادن استراتيجية منها الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة.
وأفاد بأن الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية تستهدف رفع مساهمة القطاع ليبلغ 240 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.
ونوّه بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، والتي تعزز من جاذبيتها لشركات التعدين المحلية والعالمية، إذ يوفر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حوافز وتشريعات تسهِّل رحلة المستثمرين.
ونوه بالدور الفاعل الذي تلعبه منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص التعدينية لتصبح (90) يوماً فقط.
يشار إلى أن اجتماع الطاولة المستديرة، شهد حضور قادة القطاع الخاص الأمريكي، وأكثر من 30 مستثمراً في عدة قطاعات استراتيجية من أهمها الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية.
واستعرض الاجتماع تطور قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وفرص الاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية، وسبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين