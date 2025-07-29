استطلاع لرويترز: اقتصاد السعودية سينمو 3.8% خلال 2025

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:57 مساءً كتب شريف احمد - أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز توقعات بنمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.8% خلال عام 2025، مدفوعًا بتوسع المشاريع والتنويع الاقتصادي.
وتوقع 20 خبيرًا اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 15 إلى 28 يوليو الجاري، ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثلاثة أضعاف نسبة نمو الاقتصاد اللتي بلغت 1.3% في عام 2024.
وقال دانييل ريتشاردز، الخبير اقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من الواضح أن السعودية لا تزال ملتزمة بجهود التنويع." وأضاف أن "قيمة الإنفاق على المشاريع التي تم تنفيذها بالفعل ينبغي أن تكون كافية للحفاظ على وتيرة قوية للنمو على مدى السنوات القليلة المقبلة."
وجاءت السعودية ضمن المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم في 2025 في عدد المشروعات الضخمة والعملاقة بزيادة هائلة بلغت 643% في هذه المشروعات منذ عام 2010، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة "ميس" العالمية للاستشارات والبناء.
وتوقع 20 خبيرًا اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 15 إلى 28 يوليو الجاري، ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثلاثة أضعاف نسبة نمو الاقتصاد اللتي بلغت 1.3% في عام 2024.
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وجاءت السعودية ضمن المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم في 2025 في عدد المشروعات الضخمة والعملاقة بزيادة هائلة بلغت 643% في هذه المشروعات منذ عام 2010، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة "ميس" العالمية للاستشارات والبناء.