استطلاع لرويترز: اقتصاد السعودية سينمو 3.8% خلال 2025

الخريف: السعودية وجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات المتقدمة والتعدين

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية